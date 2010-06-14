В Україні побільшало підроблених банкнот номіналом 200 грн.

Національний банк України заявляє про збільшення в обігу підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2001 року. Про це йдеться у телеграмі Головного управління Нацбанку по Києву і Київській області №08-025/13233.

«Повідомляємо, що відповідно до статистичної інформації Національного банку України, кількість виявлених впродовж поточного року підроблених банкнот випуску 2001 року номіналом 200 гривень серед банкнот, які вилучаються з готівкового обігу, збільшується. За 4 місяці 2010 року кількість вилучених підроблених банкнот старого зразка номіналом 200 гривень становила 96% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот цього номіналу», - йдеться у телеграмі.

У НБУ стверджують, що ці підроблені банкноти гарантовано визначаються не лише за допомогою універсальних детекторів валюти з ультрафіолетовим контролем і автоматизованих систем обробки банкнот, а також під час уважного візуального і тактильного контролю.

Як повідомлялося, на сьогодні в готівковому обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень зразка 2001 року і 2007 року.