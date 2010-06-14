На Кіровоградщині вилучили контрафактні диски

На Кіровоградщині співробітники Управління Служби безпеки України вилучили з торгівельної мережі контрафактні диски вартістю 500 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-група УСБУ в області.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 203-1 (заняття забороненими видами господарської діяльності) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що житель Кіровограда, порушуючи норми чинного законодавства про авторські та суміжні права, ввозив на територію області та розповсюджував через власну торгівельну мережу контрафактну аудіовізуальну продукцію.

Правоохоронцями вилучено більш як 13 тис. неліцензійних дисків для лазерних систем зчитування. Ведеться слідство.