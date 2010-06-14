Уряд думає про введення нового податку на бензин
Кошти підуть на будівництво доріг
Уряд розглядає можливість введення нового податку на бензин, кошти від якого буде спрямовано на будівництво доріг
Про це, перебуваючи у Кременчуку (Полтавська обл.), заявив міністр Олександр ПОПОВ.
За його словами, можливість введення такого податку вже розглядалася на засіданні уряду.
«Відповідна документація вже готова, проте я не упевнений, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу. Водночас сьогодні знайти додаткові ресурси для будівництва доріг просто неможливо», - вважає міністр.
Він також заявив, що новий податок – це надбавка на літр палива, що купується.
«Той, хто більше їздить, той і платитиме більше. Це як додаткова інвестиція», – сказав О.ПОПОВ.
Проте він не зміг уточнити журналістам, наскільки може зрости вартість літра палива, якщо податок буде введено.