У Луцьку тролейбусники припинили страйк, що тривав місяць

У Луцьку тролейбусники припинили страйк. Сьогодні більшість одиниць Луцького підприємства електротранспорту, як тролейбуси, так і автобуси, що працюють в режимі „маршрутного таксі”, після місячного страйку вийшли на маршрути.

Як повідомив начальник відділу транспорту та зв’язку департаменту економіки Луцької міськради Костянтин ПАТРАКЕЄВ, не всі одиниці вийшли на маршрути, оскільки після довгого простою частина тролейбусів потребує додаткового технічного огляду. Планується, що впродовж наступних днів усі тролейбуси та автобуси запрацюють повноцінно, зазначив він.

Щодо погашення заборгованості з заробітної плати, то із запланованих 2,8 млн. грн. на відшкодування пільгових перевезень (станом на початок травня) надійшла спочатку половина суми, потім ще трьома траншами приблизно по 400 тис. грн. Днями має надійти решта суми. Відтак, наразі, вдалося погасити заборгованість із зарплати за січень і частково за лютий.

Також відбулися кадрові зміни на підприємстві: наприкінці травня новим директором ЛПЕ призначено Володимира ПУЦА.

Як повідомлялося, безстроковий страйк луцькі тролейбусники розпочали 12 травня, вимагаючи виплатити їм чотиримісячну заборгованість з зарплатні – з січня по квітень.

Довідка УНІАН. На ЛПЕ працює понад 700 працівників. Підприємство забезпечує роботу 75 тролейбусів і 50 автобусів.