В Україні цукор подешевшає на третину?

За даними міністерства аграрної промисловості цього року під цукровий буряк віддано 480 тисяч гектарів площ проти 330 тисяч гектарів в 2009 році, що забезпечить зниження ціни на цукор майже на третину вже восени.

Рентабельність вирощування буряка досягла в нинішньому році 30%. В той же час традиційні фаворити - пшениця і ячмінь - через обвал цін забезпечили аграріям рентабельність в 10-20%.

Раніше директор інформаційної компанії "Проагро" Микола Верницький заявив, що якщо Україна не ввезе в найближчі 2-3 місяці цукор за квотами – вже влітку ціни на нього "злетять" до 12 гривень за кілограм.

"Наші запаси вичерпаються, і на ринок хлине "лівий" цукор з Польщі, Білорусі, Росії", - заявив він.

Теперішнє певне здешевлення цукру він називає тимчасовим. У супермаркетах розвісний цукор-пісок продають по 7,8-8 гривень/кг, фасований - по 9,50-10 гривень.

Як повідомлялося, Мінагрополітики розробляє нові способи боротьби з дефіцитом цукру. До літа планується ввезти додатково 100-150 тис. тон з країн–членів ВТО з пільговою ставкою мита або з Білорусії з відстроченням сплати ПДВ.

ТСН, “Ділова столиця”