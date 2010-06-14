На Кіровоградщині зросла кількість вільних робочих місць

Станом на 1 червня 2010 року, за даними державної служби зайнятості, кількість вільних робочих місць в Кіровоградській області збільшилась на 18,2% порівняно з відповідною датою попереднього місяця і становила 1,1 тис. вакансій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце в травні зменшилось з 16 до 12 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 червня 2010 року становила 13,1 тис. осіб., що на 9,1% менше, ніж на 1 травня. Зниження рівня безробіття спостерігалося майже в усіх районах області.

За сприяння державної служби зайнятості в травні цього року в області працевлаштовані 2,1 тис. осіб, що майже вполовину менше ніж у квітні.

Станом на 1 червня 2010 року на обліку цієї установи перебувало 13,5 тис. незайнятих громадян, з них більше половини становили жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.