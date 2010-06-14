На Дніпропетровщині обмежили рух вантажного транспорту

У Дніпропетровській області з 13 червня через спеку обмежено рух вантажного транспорту на автодорогах загального користування.

Про це УНІАН повідомили в управлінні транспорту, зв`язку і дорожнього будівництва облдержадміністрації.

Рух обмежено з 8-00 до 23-00 для великогабаритного автотранспорту загальною вагою 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн при температурі повітря більше +28°С.

Таке рішення ухвалене Державною службою автомобільних доріг України на прохання Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області для збереження дорожнього покриття доріг від передчасного руйнування під час тривалої спеки.