У Кіровограді СБУ вилучила контрафактні диски

Співробітники СБУ припинили функціонування каналу постачання контрафактних дисків на територію Кіровоградській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що мешканець Кіровограда, порушуючи норми чинного законодавства про авторські та суміжні права, ввозив та розповсюджував контрафактну аудіовізуальну продукцію через власну торгівельну мережу.

Під час огляду приміщень, які належали цьому приватному підприємцю, правоохоронці виявили та вилучили понад 13 тис. контрафактних дисків для лазерних систем зчитування на суму понад 1,5 млн. грн.

За матеріалами СБУ органами міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.203-1 (заняття забороненими видами господарської діяльності) Кримінального кодексу України.