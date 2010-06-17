У Кіровограді для гостей організовують тролейбусні екскурсії

У Кіровограді з метою покращання та розширення туристичного значення міста запроваджують тролейбусні екскурсії для мешканців і гостей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила спеціаліст міського відділу культури та туризму Тетяна БРЕУС.

За її словами, організаторами проекту виступили Кіровоградська міськрада, громадська організація роботодавців з туризму, туристичне агентство «Мелодія-Тур» спільно з керівництвом тролейбусного парку.

Екскурсійний маршрут починається поблизу Меморіального комплексу «Фортечні вали» та пролягає через центральну частину обласного центру. Програма розрахована на 1-1,5 години залежно від аудиторії. Екскурсовод за цей час розкаже про історію заснування міста, знакові будівлі та пам’ятники.

Т. БРЕУС зазначила, що замовити екскурсійний маршрут по Кіровограду можуть усі бажаючі: гості, туристи або дитячі групи.

У майбутньому організатори планують запровадити спеціальні маршрути для молодят.