У Луцьку відбудеться фестиваль „Поліське літо з фольклором”

У Луцьку 19-25 серпня відбудеться XIІ міжнародний фестиваль „Поліське літо з фольклором”.

Фестиваль проходить раз у два роки і цьогоріч відбудеться у рамках відзначення 925-річчя Луцька і Дня Незалежності України під егідою Міжнародної ради організації фестивалів фольклору і традиційних мистецтв (СІОFF), що діє при ЮНЕСКО, повідомив УНІАН директор фестивалю Юрій ВОЙНАРОВСЬКИЙ.

За його словами, цього разу учасниками дійства стануть представники таких екзотичних країн як Індонезія, Венесуела, Кенія і Малайзія. Також очікується приїзд фольклорних гуртів із Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Австрії. Більшість колективів уже підтвердили свою участь у фестивалі.

Кошторис цьогорічного фестивалю становить близько 400 тис. грн. У бюджеті міста на його проведення передбачено лише 100 тис. грн., відтак решту коштів шукатимуть у спонсорів і меценатів, зазначив Ю.ВОЙНАРОВСЬКИЙ.