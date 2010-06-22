В Азарова кажуть, що подорожчання продуктів не буде

Ціни на основні види продовольства в Україні, виходячи з наявних балансів, в 2010 році зростати не будуть.

Про це заявив віце-прем`єр з питань агропромислового комплексу Віктор СЛАУТА на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами 100 днів діяльності уряду.

"Ми прорахували всі баланси основних видів цукру, зерна, продовольства основних. Цей рік відкривається нормально, підвищення цін, якщо нічого не станеться, ми не очікуємо", - сказав він.

В.СЛАУТА також поінформував, що південні регіони вже прибрали перші 100 тис. га ранніх зернових.

Врожайність на цих ділянках. за словами віце-прем`єра, - "на рівні високоврожайного минулого року".

"Навіть на 1,5 центнера з гектара зараз більший урожай", - зазначив він.

“Українська правда”