На Буковині безробітні патрулюватимуть пляжі

На Буковині обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила створити добровільні дружини з числа безробітних, які стоять на обліку у центрах зайнятості, для здійснення ними патрулювання місць, де масово купаються люди.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, на думку обласної влади, такі заходи сприятимуть «кращому попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій, травмування та загибелі людей на водних об’єктах Буковини».

Окрім того, буковинців додатково інформуватимуть про найбільш небезпечні місця для рибальства і відпочинку на водних об’єктах, вживатимуть заходів щодо заборони купання на водних об’єктах області, які не визначені місцями масового відпочинку.

На Буковині станом на 23 червня зареєстровано 9 нещасних випадків загибелі людей на водоймах. Двоє із загиблих – діти.