У Херсонській області оздоровниці заповнені наполовину

У Херсонській області, за даними на 15 червня, оздоровниці на узбережжі Чорного і Азовського морів заповнені відпочивальниками на 50-55%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, за прогнозами Управління культури і туризму ОДА, очікується, що на 1 липня їх наповненість досягне 80%, а до кінця літа - 100%.

Усього, за даними управління, на території чотирьох курортно-рекреаційних районів області туристичні послуги надають близько 300 оздоровчих закладів. Крім того, туристів приймають господарі будинків приватного сектора.

Курорти Херсонської області в 2009 році відвідали близько 1,05 млн. туристів, що аналогічно даному показнику 2008 року. При цьому обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб`єктів господарювання туристичної галузі, які знаходяться на території області, торік становили майже 15 млн. грн.