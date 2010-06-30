Прибутки українців зросли на 15%

Реальні прибутки населення, визначені з урахуванням цінового чинника, в першому кварталі 2010 року зросли на 3,7%, йдеться в повідомленні Державного комітету статистики.

Зокрема, підрахували в комітеті, в січні-березні 2010 року прибутки населення, які можуть бути використані на придбання товарів і оплату послуг, зросли на 15,3%.

Номінальні прибутки населення в січні-березні 2010 року, повідомляє Держкомстат, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 12,8%.

В той же час, за даними комітету, дохід з розрахунку на душу населення в січні-березні 2010 року склав 3506,5 грн, що на 15,6% більше в порівнянні з першим кварталом 2009 року.

Якщо порівнювати витрати населення в першому кварталі поточного року з аналогічним періодом попереднього року, то вони зросли на 10,5%, а приріст заощаджень досяг відмітки в 13002 млн. грн.

Кореспондент