Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

За дорученням Київського міського голови, 2 та 3 липня, Головне управління з питань торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації в столиці проведе 3 сільськогосподарських ярмарки, повідомляє прес-служба КМДА.

За повідомленням, на ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

2 липня ярмарок можна відвідати у Деснянському районі на вулиці Мурманській, а 3 липня ярмарки відбудуться у Подільському районі на проспекті Правди, 68-а та у Солом’янському районі на проспекті Комарова, 28.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.