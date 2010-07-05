В Україні створять нову систему контролю якості продовольства

Держспоживстандарт України підтримує необхідність створення в Україні сучасної системи контролю якості та безпечності продовольчої продукції. Про це заявив Голова Комітету Олег Поволоцький під час розширеного засідання Колегії Держспоживстандарту України, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, така система контролю безпечності продовольчої продукції має бути створена на базі європейського досвіду, що передбачає прийняття низки технічних регламентів на харчову продукцію, впровадження стандартів «Кодексу Аліментаріус» та створення відповідної національної сучасної інфраструктури. При цьому, слід зважити на зобов’язання України у цій сфері в рамках СОТ. З іншого боку, як відомо, Генеральна прокуратура України оскаржила рішення Кабінету Міністрів України щодо скасування обов’язкової сертифікації харчової продукції.

Беручи до уваги ці чинники, керівництво Держспоживстандарту вважає за доцільне застосувати зважений підхід, який базується на поетапному скороченні протягом 2010-2011 років переліку харчової продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.

Як повідомлялось раніше, наприкінці травня 2010 року Держспоживстандарт України подав до Міністерства економіки України розроблені проекти законів («Про державний ринковий нагляд», «Про загальну безпеку продукції», «Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію», «Про внесення змін до деяких Законів України»), які скеровані на недопущення на українські ринки неякісної продукції та на забезпечення належного рівня якості й конкурентоспроможності вітчизняних товарів.