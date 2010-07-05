В Україні через отруєння грибами померли 10 осіб

В Україні цього року грибами отруїлись 55 осіб, з них 7 дітей, померли 10 осіб.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Найбільше отруєнь зафіксовано в Донецькій, Одеській, Хмельницькій та Луганській областях.

В Україні зустрічається близько 80 видів потенційно небезпечних для здоров`я людини грибів, з них 20 становлять небезпеку для життя.