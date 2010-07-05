У Баварії заборонять паління на фестивалі “Октоберфест”
17:10, 05 липня 2010Права споживачів
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Найбільшому в світі
У Баварії буде заборонено паління у пивних наметах, що розташуються цього року на найбільшому у світі фестивалі пива “Октоберфест”.
Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія британської The Guardian з посиланням на результати місцевого референдуму щодо паління у барах і ресторанах.
Видання зазначає, що, незважаючи на низьку явку, що становила лише 37,7% усіх, хто мав право голосувати, 61% підтримали повну заборону на паління.
Заборона діятиме вже з 1 серпня цього року.
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