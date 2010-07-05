У Баварії заборонять паління на фестивалі “Октоберфест”

У Баварії буде заборонено паління у пивних наметах, що розташуються цього року на найбільшому у світі фестивалі пива “Октоберфест”.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія британської The Guardian з посиланням на результати місцевого референдуму щодо паління у барах і ресторанах.

Видання зазначає, що, незважаючи на низьку явку, що становила лише 37,7% усіх, хто мав право голосувати, 61% підтримали повну заборону на паління.

Заборона діятиме вже з 1 серпня цього року.