Через НЛО закривали аеропорт у китайському Ханчжоу

У Китаї на годину був закритий аеропорт в Ханчжоу через появу в його зоні невідомого літаючого об`єкту.

Як повідомляє NEWSru, за словами представника аеропорту, НЛО помітили увечері в середу. Всі рейси, що прямували в Ханчжоу, було направлено в сусідні аеропорти.

Після оголошення про причину затримки рейсів пасажири й службовці висипали на вулицю, але розгледіти НЛО не змогли. Представник аеропорту пояснив журналістам, що НЛО можна було бачити лише за допомогою приладів.

За годину після закриття аеропорт повернувся до нормальної роботи. Обставини вивчаються.