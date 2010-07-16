В Україні знизились роздрібні ціни на нафтопродукти

З 9 по 16 липня цього року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 0,1%. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 9 по 16 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – знизилися на 0,1% - з 6,94 грн./літр до 6,93 грн./літр

Бензин А-92 – збереглися на рівні 7,29 грн./літр

Бензин А-95 – знизилися на 0,1% - з 7,62 грн./літр до 7,61 грн./літр

Дизельне паливо – знизилися на 0,1% - з 6,86 грн./літр до 6,85 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензину за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.