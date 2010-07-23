Комунальні тарифи у Києві з вересня знову зростуть

Тарифи на гарячу воду і опалення в Києві знову хочуть підняти. Причина — підвищення ціни на газ, який використовують для нагріву води. «За два тижні в МінЖКГ повинні підготувати рішення про автоматичне коректування тарифів у зв`язку з підвищенням ціни на газ. Зміни будуть восени, швидше за все, з вересня», — сказало джерело в мерії.

Заступник мера Олександр МАЗУРЧАК говорить, що у такому випадку підвищення тарифів складе 30%. «Ми зростання тарифів не ініціюємо. Але газ складає близько 60% собівартості тарифів у Києві, отже, це призведе до підвищення цін на тепло і гарячу воду приблизно на 30%», — сказав він. Нагадаємо, це буде вже другий удар по гаманцю киян цього року — з 1 липня тарифи вже підвищені приблизно на 40%, і в серпні мешканці «троячки» на 60 метрів заплатять за квартиру 488,85 грн., замість 403,5, а з вересня ціна може піднятися ще на 77,7 грн. — до 566,56.

Перший заступник мера Олександр ПОПОВ заявляв, що точно не знає, чи призведе збільшення ціни на газ до подорожчання «комуналки». «Треба розібратися, все прорахувати, обговорити з МінЖКГ», — сказав він.

З іншого боку, вже з 1 серпня повинні підвищити поріг субсидування для малозабезпечених. Якщо зараз субсидію одержують сім`ї, які повинні платити за «комуналку» більше 20% офіційного доходу, то з 1 серпня буде вже 15%. Що ж до пенсіонерів, інвалідів і багатодітних самотніх матерів, то для них субсидії платитимуть вже після 10% порогу (зараз 15%).

“Сьогодні”