В Україні боржники банків стали невиїзними. "Приватбанк" першим з українських банків добився рішення суду про заборону виїзду своїх неплатників за кордон. "Приватбанк" подаватиме до суду і на тих, хто заборговував навіть тисячу гривень по споживчих кредитах, але впродовж 90 днів навіть не намагався розрахуватися.

Це доки торкнулося приблизно 400 чоловік, заборгованості яких перевищують 10 тисяч гривень. "Згідно з рішенням суду, відповідні повідомлення отримують самі неплатники, а також інформація відсилається у відомства, що відповідають за в`їзд-виїзд громадян України. Злісні боржники - це ті, хто не оплачує кредит більше 90 днів. Ті 397 українців, по яких вже є рішення суду, як правило, мають заборгованість по автомобільних і іпотечних кредитах", - пояснив керівник прес-служби "Приватбанку" Олег Серга.

Але він додав, що банк подаватиме до суду і на тих, хто заборговував навіть тисячу гривень по споживчих кредитах, але впродовж 90 днів навіть не намагався розрахуватися.

Заборона на виїзд за кордон торкається тих країн, де при проходженні митного контролю потрібно закордонний паспорт. Тобто боржники зможуть їздити в Росію і Білорусь.

Експерти говорять, що заборона виїзду за рубіж не завжди примушує боржників розрахуватися з банком. Не "можна сказати, що усі боржники відразу йдуть в банк і погашають кредити, адже багато і не їздять за кордон", - говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

"Боржник може подати апеляцію. Юридично незаконно обмежувати його право на свободу переміщень", - відмітив юрист Анатолій Соболевський.

ТСН