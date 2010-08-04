Кабмін має намір заборонити споживання газу без лічильника

Уряд має намір заборонити споживання природного газу без лічильників. Вже з 1 січня 2011 року можуть бути припинені постачання газу на підприємства, а з 1 жовтня - в приватні будинки, не обладнані системами обліку.

Іншим споживачам облгази встановлять лічильники протягом семи років, що має скоротити споживання газу. Експерти побоюються, що будуть закуплені найдешевші прилади, що працюють із великою похибкою, пише газета "Коммерсант-Україна".

Верховна рада у вівторок оприлюднила урядовий законопроект про комерційний облік споживаного в Україні природного газу. Документ зобов`яже підприємців встановити за свій рахунок лічильники до 1 січня 2011 року, а обл-і міськгази за рахунок бюджетних та власних ресурсів до 1 жовтня 2011 - забезпечити системами обліку громадян, які використовують газ для опалення житла.

Без наявності лічильника споживання газу після закінчення цих строків заборонять.

Виконати вимоги буде нескладно. За даними Нацкомісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), на 1 березня лічильниками вже оснащені 97,5% будинків, що опалюються газом. Закупівля та встановлення їх для кожного з решти 2,5% будинків обійдеться, за розрахунками комісії, в 918 грн (без ПДВ). Майже всі підприємства також ведуть облік газу, говорить голова правління Вінніцаоблгаза Ігор Марчак. "Майже всі компанії області та бюджетні установи оснащені лічильниками. Але їх необхідно встановити в квартирах і приватних будинках", - говорить він. "За три роки ми домоглися того, що майже всі підприємства встановили лічильники. Ними також оснащені 78% квартир і будинків", - відзначає голова правління Львівоблгаз Любомир Голубовський.

Максимальні проектні терміни встановлення лічильників для населення, що використовує газ для підігріву води та приготування їжі, - 2016 і 2018 роки відповідно.

ТСН