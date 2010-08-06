У Херсоні ввели нові правила річкових перевезень для пільговиків

З 1 серпня в Херсоні впровадили нові правила річкових перевезень для пільговиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру, нові тарифи введені відповідно до наказу Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», зважаючи на численні звернення колективів садових товариств.

Зокрема, з 1 серпня перевезення пільгових пасажирів річковим транспортом відбуватиметься: кожну суботу і неділю - 50% знижка; перший вівторок календарного місяця – безкоштовний проїзд; перша середа – 50% знижка; другий вівторок – 50% знижка; друга середа – безкоштовний проїзд і т. д. згідно із затвердженим графіком руху.

З 1 червня цього року режим перевезень пільгових пасажирів річковим транспортом здійснювали 4 рази на тиждень в межах коштів, що виділялися державним бюджетом: щовівторка та щосереди – безкоштовні рейси для пасажирів пільгових категорій, щосуботи та щонеділі – за встановленими ДП “Адміністрація річкових портів” тарифами.