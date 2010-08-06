Київські бювети будуть платними

Київська мерія знову збирається зробити столичні бювети платними. Попередньо, вже з осені громадяни платитимуть по 40-50 копійок за літр.

Плату за воду з-під землі будуть брати лише в бюветах, які обладнають додатковими системами очищення і озонування. За словами заступника мера Олександра Мазурчака, спочатку хочуть встановити 3-4 таких бюветні комплекси, а якщо ідея приживеться, то ще більше.

У КМДА планують створити підприємство з догляду за бюветами, і як, експеримент, кілька з них вже найближчим часом віддадуть приватникам - для очищення та продажу води. Спочатку у приватні руки передадуть бювети, вода в яких, за даними СЕС Києва, не відповідає нормам. Таких близько 30-40 з 205 бюветів міста, розташовані вони в різних районах.

О.Мазурчак припустив, що після очищення вода в бюветах може продаватися за 40-50 копійок за літр. У фірмі, що спеціалізується на установці очисних систем для води, не виключають, що ціна може досягати і 80-90 копійок (з урахуванням плати за оренду бювету, установки і техобслуговування очисної системи).

За словами заступника мера, пенсіонерам воду з платних бюветів будуть давати безкоштовно. Можливо, значні знижки або спеціальні талони на безкоштовне користування отримають мешканці довколишніх будинків.

“Сьогодні”