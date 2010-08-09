На Закарпатті відкрили пам’ятник чорниці (фото)

У селі Гудливий Воловецького району Закарпатської області 8 серпня відкрили пам’ятник яфині (чорниці). Відлиту з бронзи ягоду на стеблині з листками величиною з гігантське яблуко встановили біля першої в Україні мілітарі-садиби «ГрінГоф». Автор – скульптор з Ужгорода Михайло Колодко. Акція відбулася у рамках першого фестивалю чорниць «Верховинська яфина».

Як розповів кореспонденту співорганізатор фестивалю, власник мілібарі-садиби Євген Сухецький, село Гукливий розташоване у підніжжі Боржавських полонин, рясно всіяних чорницями. Проведення фестивалю повинне привернути увагу до збереження культури та традицій краю та закликати бережливо ставитися до цілющих ягід.

Гості фестивалю мали змогу від душі наїстися чорниць та спробувати різноманітні кулінарні вироби з них. По-перше, для проведення фесту організатори закупили близько тонни чорниць, по-друге, господині та господарі підготували для учасників фестивалю тістечка, гарячі страви, різноманітні напої та настоянки з чорниць.

Жителька Гудливого Ганна Федоран приготувала для частування гомбовці та п’ять видів солодкого з чорниць. За її словами чорниці корисні від багатьох хвороб. "Я закладаю компоти, пересипаю на зиму яфини з цукром, – каже жінка.— Раніше збирали тільки для себе ці цілющі ягоди, останні 5 років здаємо на заготівельні пункти. Аби назбирати 7-10 кг ягід, щодня треба пройти близько 10 км з кошиками та відрами у рюкзаках за плечима".

Чорниці – справжній бізнес, користь від якого мають не тільки власне місцеві жителі, але й усе село. Голова села Федір Бирак зазначив, що завдяки збиранню ягід у бюджет села надходять непогані кошти.

Крім гастрономічних розваг, гості фестивалю мали й культурні: виступи народних колективів, конкурси та різні забави. "Зірковими" гостями став фольклорний гурт з Житомира "Чіп".

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