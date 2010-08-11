У Тернополі знову видають дозволи на індивідуальне опалення

Тернопільська міська рада відновила видачу дозволів на встановлення індивідуального опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили на сесійному засіданні з ініціативи фракції ВО «Свобода».

У рішенні визначено механізми і порядок від’єднання від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання, а також зазначено, що дозволи надаватимуться, якщо комісія встановить, що таке від’єднання не зашкодить стану будинку.

«В умовах, коли незабаром зростуть ціни на комунальні послуги, дозвіл на встановлення індивідуального опалення дозволить пом’якшити скрутну ситуацію для багатьох тернополян», – підкреслив ініціатор проекту рішення депутат Ігор ДУЛЕБА.

Крім того, депутати Тернопільської міськради ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо відміни постанови про підняття тарифів на газ, у якому також закликали керівництво держави надати жителям України можливість встановлювати індивідуальне опалення.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2009 року Тернопільський міськвиконком прийняв рішення про надання дозволів на встановлення індивідуального опалення у місті.

На час ухвалення цього рішення індивідуальним опаленням у Тернополі вже були обладнані 13 тис квартир (26% від загальної кількості).

До того часу, як це рішення було опротестоване прокуратурою у жовтні 2009 року, отримати дозволи на встановлення індивідуального опалення встигли 3 тис. тернополян. Після опротестування міськрада скасувала видачу дозволів на встановлення індивідуального опалення у квартирах тернополян.