У лісах Криму продовжили надзвичайну пожежну небезпеку

З 11 по 20 серпня в лісах Криму очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.

За даними кримського управління МНС, штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжено до 20 серпня.

Сьогодні в Криму очікується південно-східний вітер зі швидкістю 2 м/с, температура вдень - 36-39 градусів.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайну пожежну небезпеку в лісах Криму оголошено з 1 серпня.