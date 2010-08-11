У лісах Криму продовжили надзвичайну пожежну небезпеку
15:07, 11 серпня 2010Права споживачів
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З 11 по 20 серпня в лісах Криму очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.
За даними кримського управління МНС, штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжено до 20 серпня.
Сьогодні в Криму очікується південно-східний вітер зі швидкістю 2 м/с, температура вдень - 36-39 градусів.
Як повідомляв УНІАН, надзвичайну пожежну небезпеку в лісах Криму оголошено з 1 серпня.
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