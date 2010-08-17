Держспоживстандарт забракував 25% перевіреного м'яса

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж першого півріччя 2010 року на виробництві і в оптовій торгівлі перевірили 374 тонн 810 кг свіжого і замороженого м`яса і м`ясних напівфабрикатів на загальну суму понад 2,96 млн. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, через невідповідності нормативної документації було забраковано 94,37 тонн продукції на суму понад 1,8 млн. грн. (25%).

В цілому було проведено 136 первинних перевірок, і під час 115 були виявлені порушення.

Зокрема, на семи перевірених підприємствах фахівці виявили порушення за фізико-хімічними показниками (була завищена або занижена масова частка вологи, занижена масова частка начинки до маси виробу), на чотирьох – порушення за мікробіологічними показниками (завищена кількість МАФАМ, КУО в 1 г продукту і виявлені бактерії групи кишкової палички в 0,001 г продукту). Дев`ять підприємств виробляли продукцію або без нормативної, або технологічної документації, або не внесли зміни відповідно до вимог стандартів.

Основними причинами виявлених порушень під час виробництва м`яса і м`ясопродуктів (зокрема напівфабрикатів) був незадовільний санітарний стан виробництва, недоліки підготовки виробництва, порушення технологічної дисципліни під час виробництва продукції (порушення рецептури закладання сировини), незадовільна організація приймального і періодичного контролю готової продукції, недотримання вимог нормативної документації щодо маркірування продукції тощо.

Так, на одному з рівненських підприємств під час перевірки м`ясних кулінарних виробів у підкладках «Ковбаска «Домашня», «Ковбаска «Гриль», «Фарш «Асорті (свинина + телятина)» продукція не відповідала вимогам нормативної документації за мікробіологічними показниками. Зокрема, були виявлені бактерії групи кишкової палички (коліформи) в 0,001 г продукту, що не допускається НД. Окрім цього, у продукції неналежне маркірування (на маркувальній етикетці відсутня загальна назва продукту, умови зберігання, склад виробу, номер партії виробництва, відмітка про наявність або відсутність ГМО). За результатами перевірки підприємство одержало розпорядження про усунення порушень, про заборону реалізації трьох видів продукції. Фахівці Держспоживстандарту України винесли постанови про стягнення штрафу на загальну суму 700 грн. і склали протокол про адміністративні правопорушення.