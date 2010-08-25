На Кіровоградщині обсяг послуг споживачам скоротився на 4,2%

У січні-липні 2010 року обсяг нефінансових послуг, наданих споживачам Кіровоградської області, скоротився на 4,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 1,5 млрд. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За основним видом діяльності реалізовано послуг на суму 1418,6 млн. грн. або 95,7% загального обсягу (в січні-липні 2009 року – 1347,5 млн. грн.)

Обсяг реалізованих послуг населенню області склав 268,8 млн. грн., що в порівняльних цінах на 6,5,% менше, ніж у січні-липні минулого року.

За 7 місяців 2010 року податок на додану вартість склав 95,9 млн. грн., дохід від здачі в оренду власних приміщень – 10,3 млн. грн. (у січні-липні 2009 року відповідно 94,5 млн. грн. і 11,5 млн. грн.).