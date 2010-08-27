У Хмельницькому розпочалася приватизація гуртожитків - шість сімей, що мешкають у гуртожитку на вулиці Чорновола, 60 стали власниками житла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

"Місто Хмельницький - один з піонерів приватизації кімнат у гуртожитках в державі. При міській раді створена робоча група з координації роботи щодо реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, яка відповідно до складеного графіка, проводить виїзні прийоми на базі гуртожитків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, вже надано практичну допомогу жителям 19-ти гуртожитків із 36-ти, що підлягають приватизації.

Після проведення виїзних прийомів представниками міських служб сформовано для оформлення приватизації житла у гуртожитках понад 26 справ.