Харків’яни вимагають створити систему сортування сміття

Громадськість Харкова вимагає прибирати сміття з зон відпочинку, лісів та парків й сортувати його. Зокрема, встановити достатню кількість контейнерів для сортування. Поки цим займаються активісти-екологи.

Два місяці екологи й активісти “Зеленого фронту” щонеділі у зонах відпочинку збирали сміття, яке не вивезли комунальники. Зібрали тисячу мішків, переважно з пляшками зі скла та пластику. Аби це сміття розділити й переробити, екологи звернулися у приватні фірми, розповів Deutsche Welle активіст екологічної групи “Печеніги” Сергій БАЛОБІН. Але екологічну ініціативу там не підтримали: “Виявилося, що приїхати за пластиком для них невигідно”, - каже С.БАЛОБІН. Мінімум, який готові вивозити – 300 кг. Якщо вага однієї пляшки 40-50 грамів, то зібрати таку кількість дуже важко, каже він.

Активісти підрахували, що можна зібрати півтони пляшок зі скла, здати, і в такий спосіб окупити вивіз пластику та купівлю мішків і рукавичок для майбутніх акцій збору сміття. Мерія ж поки допомагає тільки з вивозом зібраного мотлоху.

Не так критично дивиться на ситуацію зі сміттям, передусім з пластиковим, директор фірми “Екологічний ал”янс” Анатолій ПОПОВ. У людей просто обмаль інформації, розповів він: «Ті, кому потрібен пластик, скло, папір, теж не знають, куди їхати. Ми ось уже 12 років даємо інформацію в інтернеті про попит та пропозиції й бачимо, що попит на пляшки з поліетилену зріс».

За словами Анатолія Попова, пластикові пляшки вже навчилися переробляти навіть для оздоблення салонів автомобілів. Щоправда, каже він, у Харкові активно збирають таке й вивозять на переробку не місцеві фірми, а підприємства з Донецька.

“Німецька хвиля”