Перевізники хочуть підвищити тарифи на проїзд у столичних маршрутках

Приватні перевізники вважають за необхідне підвищити тарифи на проїзд у столичних маршрутках. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

Водночас, він не назвав цифру, до якого рівня необхідно підвищити тарифи, відзначивши, що це залежить від кожного конкретного перевізника і маршруту. За його словами, рентабельність маршрутних таксі має бути на рівні 10-15%, тоді як нині більшість їх працює на рівні нульової рентабельності, 5-7% - працюють зі збитком, на окремих маршрутах рентабельність становить 3-5%.

Як відзначив В.ЛИПЕЦЬКИЙ, для того, щоб пасажири одержали якісну і комфортабельну послугу з проїзду в маршрутному таксі, ціну необхідно збільшити в 3-4 рази. Водночас, він відзначив, що це не означає, що тарифи виростуть і на стільки. За його словами, за останні 2 роки жодного нового маршруту перевізниками Києва не було куплено.

Він нагадав, що в лютому-березні цього року 5 найбільших столичних перевізників (близько 50% ринку) звернулися в КМДА за узгодженням підвищення тарифів, яке у кожного було різним, проте досі відповіді від влади не одержали. В.ЛИПЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що із зміною київської влади перевізникам вдасться довести необхідність підвищення тарифів, не виключивши можливості поетапного підвищення. Разом з тим, він відзначив, що як правило зростанню тарифів заважає політика, зокрема, вибори.

В.ЛИПЕЦЬКИЙ також додав, що транспортною проблемою Києва є не маршрутки, як додатковий вид транспорту, а недостатня кількість автобусів, тролейбусів, трамваїв.

Як нагадав В.ЛИПЕЦЬКИЙ, тарифи на маршрутки залишаються незмінними з квітня 2008 р. Відтоді ціна бензину виросла з 5 до 7 грн./літр, вартість запчастин в 1,5-2 рази.