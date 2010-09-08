«Укрзалізниця» покращить пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» вкладатиме кошти у модернізацію пасажирських вагонів, зокрема, оснащення їх системою кондиціонування повітря. Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК.

Згідно з повідомленням, через спекотне літо цього року бригади колійників, локомотивні бригади, бригади провідників працювали в надзвичайно складних умовах. Вже цього року буде переглянуто технічний стан парку вагонів, особливу увагу приділятимуть питанню температурного режиму. Як відзначають у відомстві, підготовка до наступного сезону літніх перевезень вже розпочалася.

"З 7,2 тис. вагонів лише 2,2 тис. обладнані системою кондиціонування повітря. Тому ми шукаємо варіант швидкого і економічно вигідного переобладнання вагонів", - відзначив М.КОСТЮК.

Відповідно до повідомлення, минулого тижня генеральний директор «Укрзалізниці» відвідав Дніпропетровський завод з ремонту і будівництва пасажирських вагонів. Це підприємство може виконувати ремонт пасажирських вагонів усіх типів, що експлуатуються на залізницях України і СНД, а також встановлювати систему кондиціонування під час модернізації вагонів.

Під час відвідання заводу М.КОСТЮК відзначив, що завод стрімко нарощує обсяги капітально-відновного ремонту, зокрема, цього року планується відремонтувати близько 60 одиниць рухомого складу.

«Укрзалізниця» переглядає фінансові плани, ми робимо акценти на економічно вигідних проектах, розцінюємо міжрегіональне пасажирське сполучення як потенційно прибутковий проект і вкладатимемо кошти у модернізацію вагонів", - відзначив він.

Наголошується також, що на даний момент здійснюється переобладнання плацкартних вагонів для Придніпровської і Львівської залізниць.