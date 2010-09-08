У серпні продукти харчування подорожчали майже на 9%

У серпні продукти харчування і безалкогольні напої у порівнянні з цінами за аналогічний місяць 2009 року подорожчали на 8,8%.

У порівнянні з минулим місяцем продукти харчування подешевшали на 0,1%, повідомляє "ЛІГАБізнесінформ".

Зокрема, ціна на продукти харчування підвищилася на 8,7%, безалкогольні напої - 7,4%.

Найбільше у серпні у порівнянні з серпнем 2009 року подорожчали: цукор на 42,3%, вершкове масло на 28,9%, молоко на 28,1%, сир і м`який сир на 21,9% та кондитерські вироби з цукру на 20,7%.

Також відчутно зросли у ціні: картопля на 18,8%, алкогольні напої та тютюнові вироби на 17,2%.

У порівнянні з минулим місяцем у серпні подорожчали масло вершкове на 5,8%, алкогольні напої та тютюнові вироби на 3,7%, молоко, сир і яйця на 2,3%, зокрема, молоко на 4,2%, цукор на 2,6%, хліб і хлібопродукти на 2,4%, а також соняшникова олія та жири на 2,0%.

Водночас, у серпні 2010 року у порівнянні з аналогічним місяцем 2009 року майже на 30% подешевшали яйця, на 21,1%.

У порівнянні з минулим місяцем у серпні лідерами зі зниження цін стали овочі на 11,1%.

"ЛІГАБізнесінформ"