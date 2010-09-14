Молочні продукти до кінця року подорожчають на 10-15%

Молочні продукти в Україні до кінця року подорожчають на 10-15%.

Таку думку висловив у бесіді з кореспондентом УНІАН голова ради директорів Союзу молочних підприємств Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ.

«Ціна на молочні продукти вже росте, і я думаю, що до кінця року можна прогнозувати зростання цін на молочні продукти на 10-15%», – сказав він.

В.ЧАГАРОВСЬКИЙ повідомив, що в Україні традиційно в осінньо-зимовий період відзначається дефіцит молочної сировини, який приводить до зростання цін на неї, а відповідно – і на молочні продукти.

За інформацією В.ЧАГАРОВСЬКОГО, в окремих регіонах України закупівельна ціна на молоко від населення вже досягла 3 грн./л, а на молоко від ферм – 4,3 грн./л, що практично відповідає рівню цін в ЄС.

Експерт зазначив, що дефіцит молочної сировини змушує молокопереробні підприємства імпортувати його з інших країн. «Відзначається зростання імпорту, зокрема імпорту молочної сировини – вершкового масла і сухого знежиреного молока», – додав співрозмовник агентства.