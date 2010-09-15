Кабмін розгляне програму соціально-економічного розвитку на 2011 рік

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроект про програму соціально-економічного розвитку на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду.

Він наголосив, що ця програма фактично є планом дій з реалізації в 2011-у році програми Президента «Україна для людей».

За словами М.АЗАРОВА, до підготовки програми соціально-економічного розвитку на 2011 рік було залучено науковців, представників профспілок, експертів.