У Львові відкривається XVII Форум видавців

З 15 по 19 вересня у Львові відбудеться XVII Форум видавців.

У рамках Форуму відбудеться книжковий ярмарок, V Міжнародний літературний фестиваль з акцією «Ніч поезії та музики нон-стоп», бізнес-форум, благодійні та мистецькі акції. Супровідними до літературних акцій будуть покази арт-відео, художні виставки та виступи рок-гуртів.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, у програмі Форуму – презентації нових видань, автограф-сесії відомих авторів, дискусії літераторів та письменників. На цьогорічному XVII Форумі видавців буде символічно - 17 почесних і спеціальних гостей - Януш Леон ВИШНЕВСЬКИЙ (Польща), о. Ксаверій КНОТЦ (Польща), Адріан СЛИВОЦЬКИЙ (США), Юрій АНДРУХОВИЧ (Україна), Євген БИСТРИЦЬКИЙ (Україна), Ольга БОГОМОЛЕЦЬ (Україна), Кшиштоф ВАРГА (Польща), Оксана ЗАБУЖКО (Україна), Леонідас ДОНСКІС (Литва), Борис ДУБІН (Росія), Марек КРАЄВСЬКИЙ (Польща), Мирослав МАРИНОВИЧ (Україна), Терезія МОРА (ФРН), Дарюс РАДКЕВИЧУС (Литва), Лев РУБІНШТЕЙН (Росія), Михайло ФРІДМАН (Росія), Леонід ЮЗЕФОВИЧ (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на проведення цьогорічного Форуму видавців з міського бюджету виділено 250 тис. грн.

«Місто протягом чотирьох років активно підтримує проведення різноманітних заходів у галузі культури. Є більші і менші фестивалі, святкування, виставки. Проте Форум видавців не можна порівняти ні з чим. З огляду на суспільну вагу і кількість гостей, що приїжджають до міста – це подія номер один в році. Саме тому жодний інший захід не отримував стільки коштів з міського бюджету, і сьогодні цей принцип зберігається», - зазначив заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь КОСІВ.

Форум видавців у Львові – наймасштабніша літературна подія в Україні, що включена до Франкфуртського календаря найважливіших міжнародних книжкових подій світу.

Форум сприяє піднесенню книжкової культури та престижу української книги. Для багатьох українських видавців Форум став мірилом фаховості та своєрідним тестом на успішність.