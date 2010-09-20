У Києві продавали кавуни без дозвільних документів

Столичні податківці виявили на ринку на Троєщині вантажівку з двадцятьма тоннами кавунів, що реалізовувалися без дозвільних документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА і Києві.

У Деснянському районі міста Києва на одному з ринків житлового масиву Троєщина увагу податкових міліціонерів привернула вантажівка «Рено», яка була завантажена кавунами загальною вагою понад 20 тонн. Ціна реалізації продукції становила 1,00 грн. за кілограм.

Співробітники податкової міліції поцікавились у власника автомобіля - 45-річного жителя Закарпатської області документами на право реалізації такої продукції, але жодних дозвільних документів у водія не виявилось. Пояснити податківцям, хто власник продукції, водій не зміг.

Від права власності на кавуни чоловік відмовився, заявивши, що він лише перевізник.

Наразі проводиться робота зі встановлення власника кавунів.