Для стабілізації цін на харчі потрібні інтервенції з держрезерву

Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ вважає, що для запобігання у регіоні підвищення цін на продукти харчування необхідно проводити інтервенції з державного матеріального резерву України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з підвищенням цін на продовольство та харчі в Харківській області.

За словами А.АВАКОВА, зважаючи на поганий врожай та «серйозні помилки в управлінні з боку облдержадміністрації», ціни на продовольчі товари зростатимуть і надалі.

При цьому він зауважив, що місцеві селяни не отримали від держави дотації та субсидії.

«Сільгоспвиробник, по суті, залишився сам на сам із цією проблемою, плюс погодні умови, ми отримали один із найгірших результатів за всю історію», - зауважив А.АВАКОВ.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, А.АВАКОВ вбачає у впровадженні «державного регулювання» цін та інтервенціях із Держрезерву за зниженими цінами основних продуктів харчування.

«Ціни на продукти харчування, на жаль, будуть збільшуватися, якщо не будуть застосовані заходи державного регулювання. Дуже небезпечна ситуація напередодні зими, і терміново потрібно вживати заходів. Причому не репресивні заходи, а заходи державного регулювання, тобто за рахунок державних інтервенцій з Державного резерву», - підкреслив А.АВАКОВ.

Довідка УНІАН. На споживчому ринку Харківщини в серпні найбільше подорожчали крупи (на 13,6%), овочі (на 10,0%), сигарети з фільтром (на 17,2%), молоко (на 4,8%). В цілому індекс споживчих цін у Харківській області становив 102,2%.