На Хмельниччині 13 мешканців дев’ятиповерхівки отруїлись грибами

Які були дикорослими

У Кам’янець-Подільську Хмельницької області госпіталізовано 13 мешканців дев’ятиповерхового житлового будинку, які окремими сім’ями вживали в їжу дикорослі гриби. Як повідомляє прес-служба МНС, попередня причина захворювання – отруєння грибами. Перебіг захворювання госпіталізованих середнього та легкого ступенів важкості. Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Хмельницькій області.

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