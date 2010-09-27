На Хмельниччині 13 мешканців дев’ятиповерхівки отруїлись грибами

10:08, 27 вересня 2010
Права споживачів
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Які були дикорослими

У Кам’янець-Подільську Хмельницької області госпіталізовано 13 мешканців дев’ятиповерхового житлового будинку, які окремими сім’ями вживали в їжу дикорослі гриби.

Як повідомляє прес-служба МНС, попередня причина захворювання – отруєння грибами.

Перебіг захворювання госпіталізованих середнього та легкого ступенів важкості.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Хмельницькій області.

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