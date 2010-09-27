У Кіровоградській області картопля подорожчала на 45,5%

У січні-серпні 2010 року продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Кіровоградської області зріс на 6,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, при цьому ціни знизилися на 1,6%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Продукти тваринного походження подешевшали на 7,8%, їх продаж збільшився на 4,1%.

Продаж продуктів рослинництва збільшилися на 13,6% при зростанні цін на 23,2%.

У січні-серпні 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на ринках області подешевшали свіжі фрукти і ягоди – на 3,7%, м`ясопродукти – на 11% (найістотніше м`ясо птиці – на 29%), яйця – на 0,5%.

Водночас, в січні-серпні 2010 року на ринках області подорожчали хлібні вироби – на 22%, картопля – на 45,5%, овочі – на 29% (зокрема капуста, буряк – в 2 рази, часник – в 2,4 разу, цибуля – в 2,6 разу). Майже в 2 рази подорожчав цукор, на 28,3% – молочні продукти, на 21% - соняшникова олія.