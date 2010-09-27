У Львові заборонили продавати алкоголь вночі

Міська влада Львова заборонила продавати алкоголь вночі. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відповідне рішення прийняв виконавчий комітет мерії.

Відтак, алкоголь не продаватимуть з 22.00 по 10.00 год. ранку в усіх супермаркетах та кіосках, окрім ресторанів.

«Ми принципово стоїмо на своїй позиції. Вночі нема чого, щоб працювали магазини, кіоски, які торгують алкоголем. Я думаю, що це рішення буде повністю підтримане львів’янами і нашою дорогою підуть інші міста України», - заявив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.