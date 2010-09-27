Роздрібні ціни на паливо в Україні не змінилися

З 17 по 24 вересня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 17 по 24 вересня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – знизилися на 0,1% – з 6,79 грн./літр до 6,78 грн./літр

Бензин А-92 – знизилися на 0,1% – з 7,13 грн./літр до 7,12 грн./літр

Бензин А-95 – збереглися на рівні 7,44 грн./літр

Дизельне паливо – збереглися на рівні 6,70 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.