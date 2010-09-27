У Житомирській області зросли закупівельні ціни на молоко

У Житомирській області в січні-серпні закупівельні ціни на молоко в агроформуваннях зросли на 49%, у населення - на 62%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, за даними моніторингу Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА, на 31 серпня сільськогосподарські підприємства області реалізовували молоко за середньою ціною 2,84 грн./кг. Порівняно з початком серпня закупівельні ціни підвищилися на 5,6%.

Особисті селянські господарства реалізовували молоко за ціною 1,86 грн. кг (порівняно з початком серпня ціна зросла на 9,4%).

При цьому М.ДЕЙСАН відзначив, що в серпні на ринку сирого молока регіону спостерігалося підвищення закупівельних цін, зумовлене сезонним чинником.

В цілому, повідомив він, за 8 місяців молокопереробними підприємствами регіону куплено 141,7 тис. тонн молока, що на 9% менше аналогічного показника минулого року.

У особистих селянських господарствах підприємства купили 97,6 тис. тонн молока, або 79% від показника січня-серпня 2009 року.