Де в Україні найдорожча та найдешевша картопля?

За даними моніторингу цін, який здійснюється органами державного контролю за цінами, станом на 21 вересня 2010 року середній рівень ціни на картоплю на підприємствах торгівлі і продовольчих ринках України становив 4,08 грн. за 1 кг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

Найдешевша картопля була у Тернопільській і Рівненській областях – 3,25 і 3,42 грн. за 1 кг відповідно. Найдорожча – у Києві і Севастополі – 5,41 і 5,95 грн. за 1 кг.

«Інформація, яка з`являється останнім часом в окремих засобах масової інформації щодо того, що рівень цін на картоплю перевищує 6 грн., штучно створює ажіотаж навколо цього продукту», - йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки. У повідомленні наголошується, що, незважаючи на очікуване зменшення виробництва картоплі поточного сезону до 18 млн. тонн проти 19,7 млн. тонн минулого року, ресурсне наповнення внутрішнього ринку є достатнім для забезпечення картоплею харчових потреб населення. Фактичний середньорічний фонд споживання населенням картоплі не перевищував 7 млн. тонн.

У сезон 2010-2011 рр. на споживання населенням бути направлено близько 6 млн. тонн картоплі, або 130 кг на людину за раціональної норми 124 кг, і, таким чином, дефіциту цього продукту в Україні не буде, відзначають в Мінекономіки.

Водночас ціна на картоплю в поточному році перевищуватиме торішню.

«Проте навіть за достатнього ресурсного наповнення ринку, поточного маркетингового сезону споживчі ціни на картоплю перевищуватимуть торішній рівень. Це зумовлюватиметься специфікою виробництва і реалізації картоплі. Переважно картопля реалізується на організованих або стихійних продовольчих ринках селянами, які намагаються ціною картоплі компенсувати для себе інші інфляційні чинники (зростання цін на газ, підвищення житлово-комунальних і транспортних тарифів тощо).