"АероСвіт" почне здійснювати чартерні прямі рейси до Токіо

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" підписала угоду з одним із провідних японських туроператорів, що спеціалізуються на ринках авіаперевезень в країни СНД, - Japan Air Travel Marketing Co. про виконання програми чартерних авіарейсів між Києвом і Токіо.

Як повідомила УНІАН прес-служба «АероСвіту», польоти між столицями України і Японії заплановані на період з середини липня до кінця вересня 2011 року. Угодою передбачено виконання 11 прямих безпосадочних авіарейсів за маршрутом Київ - Токіо - Київ. На лінії використовуватимуться далекомагістральні літаки Boeing 767.

Передбачається, що основною категорією пасажирів ланцюжка авіарейсів стануть туристи з Японії, переважно з Токіо і довколишніх регіонів. Окрім цього, авіакомпанія планує формувати зворотний пасажиропотік, продаючи авіаперевезення до Токіо як з Києва, так і з інших європейських пунктів своєї мережі.

"АероСвіт" має призначення на лінію Київ - Токіо, і ми готові розглянути питання про початок регулярних польотів до Токіо, як тільки буде підписано міжурядову угоду про повітряне сполучення між Україною і Японією", - сказав перший заступник генерального директора авіакомпанії з комерційної роботи Антон МАТТІС.

Як відзначають в компанії, у "Аеросвіту" вже є досвід виконання чартерних рейсів до Японії. У 2007 році авіакомпанія виконала 4 рейси за маршрутом Київ - Осака - Токіо - Київ. Завантаження широкофюзеляжних літаків Boeing 767, що використовуються на рейсах, становило в середньому 70%-75%.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує більше 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних. У літній період 2010 року "АероСвіт" освоїв 16 нових міжнародних повітряних направлень з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси і Сімферополя до міст Балтійського регіону, Закавказзя, Німеччини, Італії, Молдови, Росії та Румунії.

Власний флот компанії "АероСвіт – Українські авіалінії" на сьогоднішній день складається з 13 середньомагістальних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АероСвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.