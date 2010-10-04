Безробіття в ЄС стабілізувався на рівні 10,1%

Показник безробіття в Європейському Союзі стабілізувався на рівні 10,1%.

Про це йдеться в повідомленні статистичного управління ЄС, розміщеного на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, після усунення сезонних коливань, рівень безробіття в єврозоні в серпні склав 10,1%, не змінившись, порівняно з липнем 2010 року. У серпні 2009 року показник безробіття був зафіксований на рівні 9,7%.

Євростат оцінив кількість безробітних на території всіх 27 країн ЄС – 15,9 млн. осіб.

Найнижчий рівень безробіття зафіксований в Австрії (4,3%) і Нідерландах (4,5%), найвищий – в Іспанії (20,5%), Латвії (19,5% в другому кварталі 2010 року), Естонії (18,6% в другому кварталі 2010 року) і Литві (18,2% в другому кварталі 2010 року).