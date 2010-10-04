Президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО на прес-конференції в Києві заявив, що "продукти харчування в світі щорічного дорожчають в середньому на 7-8%", повідомляє прес-служба організації.

"В Україні зберігається аналогічна тенденція з урахуванням інфляції всередині країни", - підкреслив керівник УАК.

За його словами, в країнах Євросоюзу з початку 2010 року хліб подорожчав в середньому на 17%, м`ясо - на 15%. Молоко підвищилося в ціні приблизно на 10% в окремих країнах. Середнє зростання цін на продукти в США склало близько 6%.

"Це загальносвітова тенденція, викликана двома чинниками, - стрімким зростанням населення і скороченням виробництва. Продукти дорожчатимуть на 7- 8% щорічно", - констатував Л.КОЗАЧЕНКО.

"Це - об`єктивні процеси. Просто в інших країнах цьому не приділяють так багато уваги, як у нас, бо для жителів розвинених країн витрати на продукти складають в три рази меншу частину споживчого кошика, ніж в українців", - заявив президент УАК.

На думку Л.КОЗАЧЕНКА, штучна заборона підвищення цін в Україні може призвести до банкрутства виробників. "Від заборони збільшення цін дуже страждають фермери... Селяни в минулі роки втрачали 15 млрд. гривень через заборону на експорт зерна. У тих країнах, де контролюють ціни, контролюють і рентабельність підприємств", - пояснив він.