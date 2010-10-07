Держслужба зайнятості працевлаштувала 580 тис. українців

У січні-вересні 2010 року Державна служба зайнятості працевлаштувала 580 тис. українців.

Про це йдеться у повідомленні служби, оприлюдненому на її офіційному сайті, з посиланням на слова директора Держслужби зайнятості - керівника виконавчої дирекції Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Володимира ГАЛИЦЬКОГО.

Він повідомив, що за 9 місяців рівень працевлаштування зріс з 31% до 41%.

Крім того, одноразовою допомогою для заснування власного бізнесу скористалися 9 тис. громадян.

В.ГАЛИЦЬКИЙ також повідомив про зменшення кількості звільнених працівників з економічних причин. «За оперативними даними, за 9 місяців цього року було звільнено 60 тис. працівників, що в два рази менше, ніж минулого року. Практично зупинилися звільнення в переробній і видобувній галузях, які найбільше постраждали під час кризи», - сказав він.